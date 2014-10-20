Суды Петербурга повторно вернули протоколы, составленные на "Зенит"

Суды потребовали устранить недостатки в заявлениях.

В четверг, 13 июля, Петроградский и Дзержинский районные суды рассмотрели материалы дела в отношении АО "ФК "Зенит" по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка). Протоколы вернули. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суды потребовали устранить недостатки в заявлениях. К примеру, Дзержинский районный суд указывает на отсутствие законного представителя в протоколе от 5 июля, из-за чего невозможно установить, был ли документ о составлении заявления получен и когда. Кроме того, в материале нет сведений о направлении копии протокола законному представителю.

В конце июня Петроградский суд установил, что никакого материального ущерба зеленым насаждениям причинено не было. Таким образом, нарушения не найдены.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"