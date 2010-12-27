Судьей матча "Зенита" – "РБ Лейпциг" будет Али Палабыйык

Игра состоится 23 октября.

Арбитром матча Лиги чемпионов УЕФА между "Зенитом" и "РБ Лейпцигом" назначен турок Али Палабыйык, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Ассистировать ему будут Мустафа Эйсой и Шеркан Олгюнкан, запасным судьей станет Халис Эзкахья. Видеопомощником назначили Массимилиано Иррати из Италии, его ассистентом будет Мете Калкаван из Турции.

Али Палабыйык однажды уже обслуживал матч с участием "Зенита": это было в августе 2017 года в игре против "Бней Иегуды".

Матч петербуржцев с немцами состоится 23 октябряв 19.55 на "РБ Арене".

Ранее Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче с "Ростовом".

Фото: fc-zenit.ru