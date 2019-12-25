Судебное следствие по делу "Сети"* пройдет 17 июня

Подсудимые должны быть готовы к последнему слову.

В понедельник, 15 июня, стало известно, что судебное следствие по делу террористической организации "Сеть" завершится в течение текущей недели. Судья Роман Муранов объявил на выездном заседании, что участники процесса должны быть готовыми к прению 17 июня.

Подсудимые также должны быть готовы к последнему слову. В суде по видео-конференц-связи допросили осужденные фигуранты Василий Куксов и Андрей Чернов. Они заявили, что не знакомы с Филинковым и Бояршиновы и о запрещенной организации "Сеть" узнали после задержания. Также гособвинитель подал ходатайство о приобщении к материалам отказов в возбуждении дел по заявлениям фигурантов из Пензы о применении к ним насилия со стороны правоохранительных органов. Адвокаты Бояршинова и Филинкова выступили против удовлетворения ходатайства. Однако суд удовлетворил ходатайство и приобщил к материалам отказы в возбуждении дел.

Ранее Бояршинов заявил, что поддерживает ранее данные признательные показания, также подсудимый отметил, что не знал о том, что организация террористическая.

Второй подсудимый, Филинков, заявил, что дал признательные показания под давлением, сейчас вину не признает.

Ранее мы писали, что заседание по делу петербургской ячейки "Сети"* пройдет без слушателей.

Фото: Piter.TV