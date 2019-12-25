Заседание по делу петербургской ячейки "Сети"* пройдет без слушателей

Заседание пройдет в здании Первого Западного окружного военного суда.

Заседание по делу петербургской ячейки "Сети", запрещенной в России террористической организации, пройдет без слушателей. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, недопуск людей на заседание связан с ограничительной мерой по противодействию коронавирусу: до 31 мая в городе запрещены массовые мероприятия.

Слушание пройдет в Первом Западном окружном военном суде 25 мая. Рассматривать будут уголовное дело в отношении Юлия Боряшинова и Виктора Филинкова. Следствие считает, что обвиняемые были участниками местной группы "Сети"* и планировали совершить теракты в ходе президентских выборов в 2018 году или чемпионата мира по футболу. Филинков свою вину отрицал и заявил, что следователи его пытали, а Бояршинов признал вину, но заявил о наличии смягчающих обстоятельств. Мужчины с февраля находятся под стражей, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Piter.TV