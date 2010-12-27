В ЗакСе поддержали лишение сада на Неве статуса ЗНОП.

В пятницу, 18 октября, стало известно, что судебный квартал появится в саду на Неве. Соответствующие решение поддержали на заседании Законодательного собрания Северной столицы.

Петербургские депутаты поддержали лишение сада на Неве статуса ЗНОП. Напомним, что сад на Неве находится на Смольной набережной

Изначально Судебный квартал хотели построить на территории между проспектом Добролюбова, Малой Невой и Большим проспектом Петроградской стороны. В апреле стало известно, что вместо комплекса зданий Верхового суда будет парк.

Судебный квартал станет частью правительственного. Верховный суд и Арбитражный, который сейчас строится, расположатся около правительства Ленобласти и правительства Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские чиновники хотят информировать горожан о льготах.

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