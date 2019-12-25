Судебные приставы Петербурга взыскали 410 млн рублей в пользу энергетиков с начала года

Среди должников была предпринимательница, 2 года не платившая за свет.

Судебные приставы Петербурга взыскали свыше 410 млн рублей в пользу предприятий ТЭК с начала 2020 года. Как рассказали в пресс-службе УФССП, одним из должников оказалась предпринимательница, которая два года пользовалась коммунальными услугами бесплатно.

В отношении владелицы салона красоты возбудили исполнительное производство, согласно квитанциям за электроэнергию, женщина задолжала энергетикам более 102 тысяч рублей. В срок, однако, предпринимательница не выплатила долг, и приставы взыскали крупную сумму с ее банковского счета, добавив сверху три тысячи рублей исполнительского сбора.

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