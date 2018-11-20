Судебные приставы помогли петербуржцу и его сыну вернуться домой

Родственник отказывался пускать их в квартиру.

В семейный конфликт, который произошел между жителями Купчино, пришлось вмешаться судебным приставам. Двое мужчин остались на улице из-за того, что родственник отказывался их впускать в квартиру даже после постановления суда. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Отцу и сыну пришлось отправиться на разборки в компании пристава. Нерадивый родственник отказался открывать дверь даже представителю власти. И только после возбуждения дела об административном нарушении и штрафа он впустил дядю и двоюродного брата домой.

Ранее мы писали, что алиментщика отправили красить стены за долги перед несовершеннолетним сыном.

Фото: Piter.TV