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Судебные приставы помогли петербуржцу и его сыну вернуться домой
Сегодня, 10:58
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Alena_Zinovieva

Судебные приставы помогли петербуржцу и его сыну вернуться домой

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Родственник отказывался пускать их в квартиру.

В семейный конфликт, который произошел между жителями Купчино, пришлось вмешаться судебным приставам. Двое мужчин остались на улице из-за того, что родственник отказывался их впускать в квартиру даже после постановления суда. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Отцу и сыну пришлось отправиться на разборки в компании пристава. Нерадивый родственник отказался открывать дверь даже представителю власти. И только после возбуждения дела об административном нарушении и штрафа он впустил дядю и двоюродного брата домой.

Ранее мы писали, что алиментщика отправили красить стены за долги перед несовершеннолетним сыном.

Фото: Piter.TV

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Теги: остались без дома, семейный конфликт, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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