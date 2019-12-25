Судебные приставы помогли сотрудникам компании получить 4,4 млн рублей зарплаты

Руководство долгое время не выплачивало работникам деньги.

Судебные приставы Петербурга помогли сотрудникам ЗАО "Ассоциация ЭВТ" получить задержанную зарплату общей суммой свыше 4 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП.

Известно, что 52 работника организации, занимающейся производством радионавигационной и -локационной аппаратуры, обратились в прокуратуру города и суд. Как выяснилось, сотрудники уже длительное время не получали свои зарплаты. Оба ведомства встали на сторону работников, приставы возбудили в отношении гендиректора компании исполнительные производства. Расчетный счет организации арестовали, списав с него задолженность в 4,4 миллиона рублей, поскольку руководитель организации не спешил исполнять требования приставов.

Отмечается, что деньги вскоре поступят работникам.

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Фото: Рiter.TV