В Петербурге освободят от аренды общественные объединения

Соответствующее постановление подписал губернатор.

В среду, 14 октября, стало известно, что в Петербурге общественные объединения ветеранов и инвалидов освободят от арендной платы. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

По подписанному губернатором постановлению льготы получили 63 организации, которые работают в Петербурге не менее 5 лет. Отмечается, что среди них есть общественные организации ветеранов войны в Афганистане. Так, в рамках данной поддержки ветераны и инвалиды в течение текущего года могут не оплачивать аренду 100 квадратных метров из площади арендуемых ими городских помещений в границах одного района.

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Фото: Piter.TV