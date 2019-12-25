Смольный ужесточит наказание за нарушение правил безопасности по коронавирусу

За нарушения некоторые компании смогут даже закрыть.

Смольный планирует ввести жесткий контроль за соблюдением мер эпидемической безопасности. Об этом сообщил глава города Александр Беглов.

Губернатор еще раз напомнил, что для экономики нежелательны новые ограничения, поэтому многое сейчас зависит от жителей Петербурга. Также Беглов отметил, что предприниматели просили как можно скорее открыть их, но не все в итоге соблюдают необходимые требования. За прошедшую неделю составлено более 600 актов о нарушении стандартов безопасной деятельности.

С 26 октября будет ужесточена ответственность за нарушение стандартов безопасной деятельности, вплоть до приостановки работы компаний.

Власти Петербурга намерены максимально сохранить плановую медпомощь.

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