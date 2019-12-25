Судебные приставы помогли автолюбителю получить компенсацию за бракованный кроссовер

Машина сломалась сразу же по истечении гарантийного срока.

Импортер авто из Петербурга выплатил жителю Новокузнецка 1,6 млн рублей в качестве неустойки за проблемы с машиной. В дело пришлось вмешаться судебным приставам, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Исполнительский лист поступил судебным приставам Выборгского района из Куйбышевского районного суда города Новокузнецка. Как оказалось, в 2012-м году мужчина купил внедорожник у официального дилера импортера Кемеровской области. Через три года, после окончания гарантийного срока, у владельца начались проблемы с машиной. Стоимость ремонта составила бы 350 тыс. рублей, то есть половину от стоимости от самого авто на дату покупки. Договориться с дилером о безвозмездном ремонте автовладелец не смог, однако на стороне потерпевшего оказался суд.

Всю сумму взыскали с банковского счета организации и перевели мужчине.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что судебные приставы Петербурга взыскали с застройщика 13,5 млн рублей за холод и щель в квартире.

Фото: пресс-служба УФССП по СПб