Судебные приставы Петербурга взыскали с застройщика 13,5 млн рублей за холод и щель в квартире

В квартире, которая была сдана, было невозможно жить.

Застройщик передал семейной паре новую квартиру с существенными и неустранимыми недостатками. В помещении происходили протечки, отслаивалась штукатурка, отсутствовала вытяжная и приточная вентиляция, местами через щель была видна улица. Компенсировать причиненный вред застройщик не хотел, пришлось обратиться к судебным приставам.

Как сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу, договор участия в долевом строительстве был заключен в конце ноября 2014-го года. Супруги свои обязательства полностью исполнили, застройщик так же сдал квартиру, но проживать в ней было невозможно. Помимо указанный ранее нарушений из-за некачественной работы по водоснабжению квартира оказалась залита.

Петербуржцы добились того, что районный суд обязал организацию выплатить каждому из них по 6,7 млн рублей. В эту сумму вошли неустойка, убытки, компенсация морального вреда, пользования денежными средствами и штрафа.

Застройщик выплатил лишь 5 млн рублей, а затем продолжил игнорировать требования представителя власти. В результате судебные приставы запретили регистрационные действия в отношении транспортных средств, которые были зарегистрированы на должника. Все недостающие средства списали с банковского счета строительной организации. Кроме того, 1 млн был взыскан за неисполнение судебного решения в установленный срок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что коммунальная служба выплатила жительнице Кронштадта полмиллиона рублей за залив квартиры.

Фото: пресс-служба УФССП по СПб