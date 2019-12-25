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Судебные приставы Петербурга взыскали с застройщика 13,5 млн рублей за холод и щель в квартире
Сегодня, 9:40
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nadezhda_sib

Судебные приставы Петербурга взыскали с застройщика 13,5 млн рублей за холод и щель в квартире

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В квартире, которая была сдана, было невозможно жить.

Застройщик передал семейной паре новую квартиру с существенными и неустранимыми недостатками. В помещении происходили протечки, отслаивалась штукатурка, отсутствовала вытяжная и приточная вентиляция, местами через щель была видна улица. Компенсировать причиненный вред застройщик не хотел, пришлось обратиться к судебным приставам.

Как сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу, договор участия в долевом строительстве был заключен в конце ноября 2014-го года. Супруги свои обязательства полностью исполнили, застройщик так же сдал квартиру, но проживать в ней было невозможно. Помимо указанный ранее нарушений из-за некачественной работы по водоснабжению квартира оказалась залита. 

Петербуржцы добились того, что районный суд обязал организацию выплатить каждому из них по 6,7 млн рублей. В эту сумму вошли неустойка, убытки, компенсация морального вреда, пользования денежными средствами и штрафа. 

Застройщик выплатил лишь 5 млн рублей, а затем продолжил игнорировать требования представителя власти. В результате судебные приставы запретили регистрационные действия в отношении транспортных средств, которые были зарегистрированы на должника. Все недостающие средства списали с банковского счета строительной организации. Кроме того, 1 млн был взыскан за неисполнение судебного решения в установленный срок. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что коммунальная служба выплатила жительнице Кронштадта полмиллиона рублей за залив квартиры. 

Фото: пресс-служба УФССП по СПб 

Теги: долевое строительство, застройщик, компенсация, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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