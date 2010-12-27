С YouTube удалили видео о петербургском ЖК по требованию приставов

Слишком активная петербурженка распространяла порочащие сведения о предприятии.

Судебные приставы Петербурга добились исполнения судебного решения суда, который постановил удалить с видеохостинга YouTube материал, порочащий одну из городских управляющих компаний. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов.

Ранее в одном из отделов УФССП по Петербургу возбудили производство в отношении 55-летней петербурженки. Женщина прославилась тем, что призывала граждан не платить налоги и коммунальные услуги, а также игнорировала законы. Кроме того, "активистка" выкладывала в интернет порочащие сведения о различных городских организациях. Одной из жертв петербурженки стало ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство", о которой женщина рассказала нелестное в видео, выложенном на YouTube. Предприятие через суд потребовало удалить материал с видеохостинга и прекратить распространять неприятные факты.

Женщина отказалась следовать судебному решению, и даже после взыскания пятитысячного исполнительского сбора видео оставалось на сайте. Судебный приставы направили в Роскомнадзор постановление, и служба заблокировала видео о ЖК на сайте. В итоге порочащий материал был удален с хостинга.

Ранее петербуржец выплатил приставам 50 штрафов за своего-друга нарушителя.

Фото: pixabay