Петербуржец выплатил 50 штрафов за своего-друга нарушителя

Приятель оказался за рулем иномарки, находившейся под угрозой ареста из-за долгов.

Рейд мобильной группы "Поток", проводимый дорожными инспекторами 12 декабря, позволил выявить автомобиль должника-правонарушителя, сообщила пресс-служба судебных приставов города.

Ранее в ОСП Красногвардейского района возбудили 50 производств в отношении 56-летнего петербуржца. Мужчина многократно нарушал скоростной режим, за что и накопил штрафов почти на 40 тысяч рублей. Приставы обратили взыскания на денежные средства нарушителя в банке, но счет оказался слишком мал.

Автомобиль должника обнаружили во время рейда в Василеостровском районе, за рулем находился друг автогонщика. Под угрозой ареста иномарки водитель позвонил приятелю, рассказал о встрече с приставами и погасил задолженность друга, после чего продолжил путь.

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Фото: Piter.TV