Суд зарегистрировал дело Кота, который изуродовал экс-возлюбленную кислотой в Петербурге

Даниил Кот признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Он добавил, что любовь с пострадавшей у него была "платоническая", а после совершённого он даже пытался покончить с собой.

В понедельник, 23 мая, Октябрьский суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Даниила Кота, которого ранее звали Даниял Талибов. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, вечером 10 декабря 2021 года 24-летний обвиняемый подсудимый у дома № 86 на набережной канала Грибоедова брызнул серной кислотой на лицо и туловище 16-летней возлюбленной.

Девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с химическим ожогом лица, головы, роговиц, шеи, рук и туловища. Даниил Кот признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Он добавил, что любовь с пострадавшей у него была "платоническая", а после совершённого он даже пытался покончить с собой.

Ранее суд не избрал меру пресечения для петербуржца, опубликовавшего фото Власова на сайте "Бессмертного полка".

Фото: piter.tv

