Суд запретил рекламировать экскурсии по крышам Петербурга

Решение было вынесено по административному иску прокурора, действующему в защиту неопределенного круга лиц.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что петербургский суд удовлетворил иск прокурора о признании запрещённой к распространению информации об экскурсиях по крышам. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Известно, что надзорное ведомство попросило ризнать рекламу экскурсий по крышам Петербурга информацией, запрещенной в России.

Суд посчитал, что реклама на одном из сайтов формирует позитивное отношение к субкультуре "руфинг". Напомним, что "руферство" заключается в проникновении и исследовании различных труднодоступных высотных объектов.

Ранее мы сообщали о том, что здание XIX века на Университетской набережной хотят приспособить под гостиницу.

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