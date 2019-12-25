Суд запретил проводить застройку у Муринского парка

Неравнодушные петербуржцы борются в суде за сохранение парка ещё с лета 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре, Куйбышевский районный суд приостановил разрешение на строительство в Муринском парке.

Любые строительные работы на земельном участке запрещены до тех пор, пока суд не признает их законность.

Местные жители ещё с лета 2019-го года выступают против строительства спорткомплекса "Нова Арена" на территории Муринского парка.

В декабре прошлого года активисты провели акцию "Сердце парка" в защиту зелёной зоны.

Ранее мы сообщили, что снос деревьев на канале Грибоедова остановили после обращения активистов.

Фото: ВКонтакте