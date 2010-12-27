Суд запретил "Водоканалу" сливать в Славянку сточные воды

Росприроднадзор выиграл дело по обвинению "Водоканала" в загрязнении реки.

В Дзержинском районном суде постановили "отлучить "Водоканал" от доступа к реке Славянке. Предприятие больше не сможет сливать в водоем сточные воды. Исковое заявление специалистов Росприроднадзора полностью удовлетворено. Об этом сообщает департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западу.

Напомним, что через общесплавной спуск на Усть-Славянке несколько лет в реку попадали загрязняющие вещества. В последний раз местные жители заметили проблему в октябре 2018 года. От реки шел химический запах, который заинтересовал экспертов. Позже на поверхности стали замечать мертвую рыбу.

В случае вступления решения суда в законную силу предприятие должно будет прекратить использование общесплавного выпуска. А также обеспечить консервацию или ликвидацию выпуска в срок не позднее одного месяца объяснили спикеры

Напомним, что в 2013 году выпуск "ОбщМета" стал причиной загрязнения реки. Славянке был причинен ущерб в 18,5 миллионов рублей.

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Фото: Piter.tv