Заключенный Александр Сабадаш отсудил миллиард у сына Сердюкова

Из тюрьмы предприниматель подал иск к к компании, которой руководит Вадим Сердюков.

Предприниматель Александр Сабадаш отсудил у компании сына бывшего губернатора Ленинградской области более миллиарда рублей. Бизнесмен рассказал, что у него украли акции его предприятия. Отметим, что сам инициатор судебного разбирательств в данный момент находится в тюрьме в Курской области. Он отбывает наказание по статье за покушение на мошенничество.

Я не знаю, что у меня осталось. Нет такого понимания потому, что в моих интересах точно никто не действует объясняет ситуацию спикер

Средства возместит ответчик - организация "Росток", которой управляет сын Валерия Сердюкова. Судебное решение принято в Арбитражном суде Петербурга днем 13 марта. В пользу Сабадаша взыскано 1,35 миллиарда рублей. Деньги вернули за невозврат предоплаты по договору о покупке ЛОЭСК.

Напомним, что градозащитники: особняк Челищева открыт и доступен мародерам.

Фото: Piter.tv