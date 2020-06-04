Суд запретил Карауловой выходить из дома с десяти вечера до шести утра

Судья удовлетворил административный надзор.

Суд запретил бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой выходить из дома с десяти вечера до шести утра. Такое решение принял Кунцевский суд Москвы, сообщили в его пресс-службе.

Так судья частично удовлетворила иск МВД об административном надзоре, по которому Караулова должна была отмечаться два раза в месяц в районном ОВД. Также она не должна покидать место жительства с 22:00 до 06:00.

Судья удовлетворил административный надзор в отношении Карауловой сроком на 8 лет 10 месяцев 23 дня.

Напомним, что Варвару Караулову приговорили в 2016 году к 4,5 годам колонии за попытку вступления в ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещённая на территории РФ). В 2019 году её отпустили условно-досрочно.

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Видео: Вконтакте / Пресс-служба судов Вологодской области