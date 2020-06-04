В доме политика Николая Платошкина прошли обыски. Возбуждено уголовное дело

Николай Платошкин — лидер движения "За новый социализм". На его ютуб-канале 475 тысяч подписчиков. Он выступал против поправок в Конституцию, призывал вести агитацию против них и участвовать в акциях протеста.

В доме политика и блогера Николая Платошкина прошли обыски. Об этом сообщила его супруга. Информацию подтвердили в Следственном комитете.

В ведомстве рассказали, что в отношении Платошкина возбуждено уголовное дело по статьям о призывах к массовым беспорядкам и массовом распространении заведомо ложной информации, которая представляет угрозу гражданам.

Других подробностей СК не приводит.

Николай Платошкин — лидер движения "За новый социализм". На его ютуб-канале 475 тысяч подписчиков. Он выступал против поправок в Конституцию, призывал вести агитацию против них и участвовать в акциях протеста.

Платошкин преподает в Московском гуманитарном университете и заведует там кафедрой международных отношений и дипломатии.

Ранее мы рассказывали, что суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет.

Видео: YouTube / Николай Платошкин