В доме политика Николая Платошкина прошли обыски. Возбуждено уголовное дело

В доме политика и блогера Николая Платошкина прошли обыски. Об этом сообщила его супруга. Информацию подтвердили в Следственном комитете.
В ведомстве рассказали, что в отношении Платошкина возбуждено уголовное дело по статьям о призывах к массовым беспорядкам и массовом распространении заведомо ложной информации, которая представляет угрозу гражданам.
Других подробностей СК не приводит.
Николай Платошкин — лидер движения "За новый социализм". На его ютуб-канале 475 тысяч подписчиков. Он выступал против поправок в Конституцию, призывал вести агитацию против них и участвовать в акциях протеста.
Платошкин преподает в Московском гуманитарном университете и заведует там кафедрой международных отношений и дипломатии.
Ранее мы рассказывали, что суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет.
Видео: YouTube / Николай Платошкин
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