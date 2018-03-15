На Невском проспекте закрыли столовую из-за антисанитарии

В ней нашли множество нарушений.

В четверг, 18 июля Смольнинский районный суд принял решение о закрытии столовой на Невском проспекте, 158. Заведение не будет работать три месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В столовой нашли множество нарушений: посуду мыли не по режиму, продукты плохо хранили и неправильно готовили, на разделочном инвентаре не нанесли маркировки. Полы были грязными, мусорные баки стояли без крышек. Отсутствовали места для личных вещей сотрудников.

Такие нарушения санитарии создавали угрозу для здоровья посетителей. Об этом уведомили законного представителя ООО "Бастион", но в суд никто не явился.

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