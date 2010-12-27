В Краснодаре у парня во рту взорвалось устройство для курения

Взрыв произошел во время затяжки.

В Краснодарскую больницу поступил мужчина, после того как у него во рту взорвалась электронная сигарета.

В одну из Краснодарских больниц поступил мужчина с травмой челюсти, после того как у него во время затяжки взорвалось устройство для курения. Пострадавшему 23 года. Медики оказали молодому человеку первую помощь, зашили раны, функция челюсти сохранена.

Жизни и здоровью ничего не угрожает, но, вероятно, парню потребуется пластическая операция.

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