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В Краснодаре у парня во рту взорвалось устройство для курения
Сегодня, 13:24
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MShaffter

В Краснодаре у парня во рту взорвалось устройство для курения

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Взрыв произошел во время затяжки.

В Краснодарскую больницу поступил мужчина, после того как у него во рту взорвалась электронная сигарета.

В одну из Краснодарских больниц поступил мужчина с травмой челюсти, после того как у него во время затяжки взорвалось устройство для курения. Пострадавшему 23 года. Медики оказали молодому человеку первую помощь, зашили раны, функция челюсти сохранена.

Жизни и здоровью ничего не угрожает, но, вероятно, парню потребуется пластическая операция.

Ранее: В США 17-летнему парню вейпом раскурочило челюсть (фото)

Фото:pixabay

Теги: взорвалась сигарета, взорвался вейп, здоровье, новости краснодара, новости россии, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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