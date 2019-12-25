Суд закрыл дело подростка, выстрелившего в голову мигранту в Полежаевском парке

Стороны примирились.

Красносельский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего горожанина Мирослава. Как напомнили в объединенной пресс-службе городских судов, подросток обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью, а именно – выстрелил в голову мигранту.

Инцидент произошел в минувшем феврале, когда иностранец возвращался домой с работы через Полежаевский парк. В этот момент подросток и встретил мужчину одиночным выстрелом из аэрозольного пистолета в голову. Как выяснилось, малолетний злоумышленник испытал к мигранту внезапные неприязненные чувства по малозначительному поводу. Сам иностранец, однако, просил не проводить проверку по поводу случившегося, списывая нападение подростка на личное дело. Мигрант получил травмы средней тяжести и смог сам себе вызывать скорую помощь.

Известно, что о прекращении дела ходатайствовал сам пострадавший, пояснив, что стороны примирились. Мигрант сказал, что подросток полностью загладил причиненный вред, поэтому претензий к нему у пострадавшего не осталось.

Ранее мы писали, что водитель автобуса получил условный срок за умершего после наезда пешехода.

Фото: Piter.TV