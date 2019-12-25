Водитель автобуса получил условный срок за умершего после наезда пешехода

Мужчина не уступил дорогу идущей на зеленый сигнал светофора женщине.

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил водителя Игоря Окунькова к полутора годам лишения свободы условно за смертельное ДТП. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Как выяснилось, в минувшем апреле днем Окуньков ехал на исправном автобусе "Пассажиравтотранса" по улице Восстания к переулку Ульяны Громовой. На перекрестке улиц Восстания и Жуковского водитель начал поворачивать налево со скоростью 10 км/ч, не убедившись в безопасности маневра, и не уступил дорогу пешеходу. Под колеса общественного транспорта попала женщина 70 лет на вид, переходившая улицу на зеленый сигнал по "зебре". От полученных травм женщина умерла позднее в Мариинской больнице.

Суд установил, что Окуньков не судим, не состоит на учете в ПНД и НД, положительно характеризуется. Кроме того, он вместе с супругой – пенсионеры, а его жена и внук, живущий с ними, вдобавок имеют хронические заболевания. В суде автомобилист раскаялся и полностью признал вину. Помимо условного срока водителю назначили запрет на управление транспортом на полгода.

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Фото: Piter.TV