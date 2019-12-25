Петербуржец отделался условным сроком за пьяный наезд на инспекторов ДПС

Мужчине не захотелось получать административный протокол.

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к 1,5 года лишения свободы условно горожанин Сергея Месько. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Как установил суд, в минувшем апреле ночью пьяного Месько на машине "Дэу" остановили на Садовой улице два инспектора ДПС. Сотрудники ГИБДД потребовали от мужчины выйти из автомобиля, чтобы составить протокол об административном нарушении. Месько с таким поворотом событий решил не мириться и умышленно наехал на инспекторов передней и левой боковой частями кузова, чтобы отвлечь сотрудников ДПС и скрыться с места инцидента. Наезд не причинил вреда здоровью ни одному из инспекторов, однако деятельность органов власти была нарушена и подорвана.

В суде Месько полностью согласился с предъявленным обвинением. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

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Фото: Piter.TV