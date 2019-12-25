Суд оштрафовал петербуржца за организацию сходки стритрейсеров

Массовое мероприятие прошло в конце мая.

Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Артема Мизина, который призывал пользователей Instagram присоединиться к массовому мероприятию в Галерном проезде. Об этом 15-го июня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что 28 мая 2020-го через социальную сеть Мизин призвал неопределенный круг лиц собраться в Галерном проезде для демонстрации и просмотра тюнингованных машин. На следующий день, 29 мая с 21:00 по 22:00 там собрались более 50 человек.

Нарушитель признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 10 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV рассказал об этом инциденте.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти