Суд закрыл дело о мошенничестве против сослуживца экс-полковника ФСБ Черкалина

Андрею Васильеву вернули большую часть его имущества, но обязали выплатить миллион рублей за судебные издержки.

Суд в Москве прекратил уголовное дело о мошенничестве на 490 миллионов рублей сослуживца бывшего офицера ФСБ Кирилла Черкалина в связи с истечением срока давности. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что десятилетний срок давности по данному делу истек в начале декабря текущего года. Андрей Васильев, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, был обвинен только по этой статье Уголовного кодекса РФ.

Суд отменил Васильеву домашний арест, а также снял арест с большей части имущества мужчины, но обязал выплатить более миллиона рублей за судебные издержки.

Напомним, Черкалин и его подчиненные обвиняются в мошенничестве на 490 миллионов рублей и получении взятки на сумму 850 тысяч долларов. Прокурор запросил для экс-полковника 11 лет колонии строгого режима и выплату штрафа в размере более 34 миллионов рублей, но суд постановил "посадить" его на семь лет.

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