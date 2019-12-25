Председатель КС Зорькин допустил возвращение смертной казни в России

Мораторий на применение смертной казни в стране был введен в апреле 1997 года.

Председатель российского Конституционного суда Валерий Зорькин не исключил вероятность возврата смертной казни в стране в будущем. Это следует из его книги, озаглавленной "Конституционное правосудие: процедура и смысл", которая опубликована на официальном сайте КС.

Зорькин напомнил, что в России действует бессрочный мораторий на применение высшей меры наказания. Это было сделано для возможности вступления в Совет Европы. По его словам, формально Конституционный суд не отменил смертную казнь, а лишь объявил бессрочным мораторий на нее.

То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе её развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем. Валерий Зорькин, глава КС

По его мнению, данный вопрос не может быть закрыт, пока в России не искоренены умышленные убийства. Зорькин отметил, что многое зависит от общей правовой ситуации в государстве.

Напомним, мораторий на применение смертной казни в России был введен 16 апреля 1997 года. Последний приговор в стране был приведен в исполнение в 1996 году. Имя казненного не разглашалось.

Ранее сообщалось, что в России на свободу в течение двух лет могут выйти 11 осужденных на смертную казнь.

Фото: kremlin.ru