Суд закрыл бар на Рубинштейна из-за запрета на сдачу помещения под общепит

Бар граничил с квартирой жильцов дома.

Куйбышевский районный суд Петербурга закрыл бар Commode на улице Рубинштейна. В суд на организацию и собственника помещения подал Роспотребнадзор, сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

ООО "Юпитер" занимал занимал помещение по договору аренды, который был заключен с Александрой Алабушевой. Она является законным собственником площади. После жалоб граждан на ухудшение условий проживания от работы предприятия специалисты Роспотребнадзора начали проверку. Она показало, что бар располагался на втором этаже жилого дома на одной лестничной площадке с квартирами. Вход в заведение был совместный с жильцами дома, а зал для посетителей граничил с квартирой. Допущенные организацией нарушения не могут быть устранены, что означает, что общепит придется закрыть.

ООО "Юпитер" привлекли к ответственности еще в феврале 2020, закрыв заведение на 90 суток. Алабушевой запретили использовать нежилое помещение под предприятия общественного питания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что комитет по законодательству одобрил обновленный законопроект об увеличении площади "наливаек".

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