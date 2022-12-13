Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве девушки в Подольске

Обвиняемый будет заключен под стражу до мая.

Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве 16-летней девушки в Подольске. Об этом сообщили в подмосковной прокуратуре.

Иннцидент произошел днем 10 марта. Сообщалось, что тело девушки с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире. Она скончалась в машине скорой помощи. Подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Обвиняемый будет заключен под стражу до 11 мая 2023 года.

Ранее мы сообщали, что суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд в метро.

Видео: Telegram / Прокуратура Московской области