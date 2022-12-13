Суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд в метро

Мужчина сознался в преступлении, но не рассказал о своих мотивах.

Черемушкинский суд Москвы арестовал россиянина Владимира Кизика, толкнувшего подростка под поезд в московском метрополитене. Об этом рассказали представители региональной прокуратуры. Известно, что инцидент зафиксирован 9 марта на территории подземной станции "Киевская" кольцевой линии. Подозреваемый подошел к пострадавшему и толкнул мальчика под движущийся состав. Подросток выжил, в настоящее времяего жизни ничего не угрожает.

С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд избрал в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство юноши в метро, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 мая 2023 года. сообщение прокуратуры Москвы в ТГ-канале

Преступника на месте скрутил один из очевидцев ситуации. В отделении полиции Владимир Кизик сознался в деянии, но не смог объяснить мотивы своих действий. Он заметил, что конфликта с пострадавшим у него не было. Журналисты выяснили, что у задержанного мужчины ранее ставился такой диагноз как "шизофрения". В прошлом он был пациентом психиатрической клинической больницы № 1. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Пассажир метро в Москве, которого столкнули на рельсы, оказался подростком.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости