Пассажир метро в Москве, которого столкнули на рельсы, оказался подростком

Здоровью и жизни пострадавшего ничего не угрожает, злоумышленник задержан.

Пассажир московского метро, которого столкнули под приближающийся поезд, оказался 15-летним подростком. В настоящее время инцидентом занимаются сотрудники региональной прокуратуры. На записи камер видеонаблюдения попал момент преступления, на котором видно, что неизвестный мужчина толкает на путь перед движущимся составом пострадавшего. К текущему моменту известно, что мальчик смог выжить после падения на рельсы. Инцидент зафиксирован на станции "Киевская" кольцевой линии подземки. Подозреваемый был оперативно задержан правоохранительными органами.

На станции метро Киевская мужчина 1961 года рождения толкнул несовершеннолетнего мальчика под движущийся электропоезд. Пятнадцатилетний подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает. пресс-служба прокуратуры столицы

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Фото и видео: Telegram / Дептранс Москвы