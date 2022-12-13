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Мужчина избил лифт в Казани

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Он также задел камеру наблюдения, которая снимала происходящее.

Пьяный мужчина избил лифт в Казани. Об этом сообщает "Татарстан 24".

Инцидент произошел ночью 8 марта в жилищном комплексе "Салават Купере". Мужчина вошел в лифт с букетом цветов, чтобы сделать подарок своей женщине в честь праздника. Однако затем он вернулся в лифт без букета и начал "избивать" его. Он также задел камеру наблюдения, которая снимала происходящее.

Ранее мы сообщали, что в московском метро мужчина распылил перцовый баллончик в лицо инвалиду.

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Теги: казань, лифт, пьяный мужчина, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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