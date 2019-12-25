Суд избрал меру пресечения еще одной медсестре. В этот раз ― Ленинградского областного онкодиспансера

Всего по "делу онкологов" были задержаны 16 человек.

В Петербурге ограничили действия процедурной медсестры ГБУЗ "Ленинградский областной клинический онкологический диспансер", которая подозревается в краже. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Заседание проходило в Куйбышевском районном суде. Какие именно действия были запрещены, не сообщается. Мера будет действовать до 7 декабря 2020.

Ранее суд отправил под домашний арест медсестру Городского онкологического диспансера до декабря. Медработники являются фигурантами уголовного дела о краже дорогостоящих лекарственных препаратов для онкобольных. На данный момент полицейские изъяли около 35 млн рублей, порядка 100 золотых слитков и медицинские препараты на 100 млн рублей.

Фото: Piter.TV