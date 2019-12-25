  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд избрал меру пресечения еще одной медсестре. В этот раз ― Ленинградского областного онкодиспансера
Сегодня, 13:44
163
nadezhda_sib

Суд избрал меру пресечения еще одной медсестре. В этот раз ― Ленинградского областного онкодиспансера

0 0

Всего по "делу онкологов" были задержаны 16 человек.

В Петербурге ограничили действия процедурной медсестры ГБУЗ "Ленинградский областной клинический онкологический диспансер", которая подозревается в краже. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Заседание проходило в Куйбышевском районном суде. Какие именно действия были запрещены, не сообщается. Мера будет действовать до 7 декабря 2020. 

Ранее суд отправил под домашний арест медсестру Городского онкологического диспансера до декабря. Медработники являются фигурантами уголовного дела о краже дорогостоящих лекарственных препаратов для онкобольных. На данный момент полицейские изъяли около 35 млн рублей, порядка 100 золотых слитков и медицинские препараты на 100 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: дело онкологов, кража, лекарства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии