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Диверсантов из Петербурга отправили с СИЗО за поджог релейного шкафа
Сегодня, 8:40
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Диверсантов из Петербурга отправили с СИЗО за поджог релейного шкафа

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Все трое свою причастность к произошедшему признали.

Приморский районный суд Петербурга отправил в СИЗО организатора диверсии и двух его подельников. По версии следствия, подозреваемый чужими руками поджог железнодорожный релейный шкаф. Подробности приводит Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Следователи полагают, что подсудимый заплатил 8 тыс. рублей местному жителю и прислал ему подробную инструкцию по изготовлению горючего для совершении диверсии, что в итоге и произошло. Подельник нашёл себе напарника: они приехали на перегон ж/д станций "Новая Деревня" – "Лахта" и осуществили поджог.

Все подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Все трое свою причастность к произошедшему признали.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура добивается взыскания с виновницы ДТП, испортившей каникулы ребенку.

Фото: Piter.TV

Теги: диверсия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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