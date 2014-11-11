Диверсантов из Петербурга отправили с СИЗО за поджог релейного шкафа

Все трое свою причастность к произошедшему признали.

Приморский районный суд Петербурга отправил в СИЗО организатора диверсии и двух его подельников. По версии следствия, подозреваемый чужими руками поджог железнодорожный релейный шкаф. Подробности приводит Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Следователи полагают, что подсудимый заплатил 8 тыс. рублей местному жителю и прислал ему подробную инструкцию по изготовлению горючего для совершении диверсии, что в итоге и произошло. Подельник нашёл себе напарника: они приехали на перегон ж/д станций "Новая Деревня" – "Лахта" и осуществили поджог.

Все подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Все трое свою причастность к произошедшему признали.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура добивается взыскания с виновницы ДТП, испортившей каникулы ребенку.

Фото: Piter.TV