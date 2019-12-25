Суд взыскал с колдуна деньги по иску недовольного клиента в Петербурге

Клиент заплатил 51 тысячу рублей за магическую помощь, а получил лишь медитативную практику из йоги.

В Северной столице состоялось необычное судебное разбирательство. Пушкинский районный суд рассмотрел иск жителя города к лицу, позиционировавшему себя как колдуна. Подробности истории обнародовала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Инцидент берет начало в непростой жизненной ситуации, с которой столкнулся петербуржец Иван. В поисках решения проблем он наткнулся в интернете на объявление некоего Сергея. Последний убедил потенциального клиента в своем профессионализме и способности помочь с помощью уникальных магических практик. Поверив обещаниям, Иван перевел колдуну 51 тысячу рублей.

Как выяснилось в ходе разбирательства, реальная помощь разочаровала заказчика. Вся магия свелась к тому, что Сергей продемонстрировал клиенту в переписке простую медитативную технику, позаимствованную из йоги. На этом взаимодействие завершилось. Иван счел услугу оказанной ненадлежащим образом и обратился в суд. Он потребовал вернуть уплаченную сумму и компенсировать моральный вред. Ответчик и его представители возражали, настаивая на том, что Сергей предоставил клиенту полный объем согласованных услуг. По их версии, речь шла о консультировании и психологической помощи с применением авторских методик. Однако Иван подчеркнул, что в услугах психолога не нуждался и заказывал именно магический ритуал.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что письменный договор между сторонами отсутствует. Из представленных доказательств невозможно достоверно установить, какие именно услуги и в каком объеме должны были быть оказаны. Таким образом, суд признал договор незаключенным, а характер услуг несогласованным.

В связи с этим суд применил нормы о неосновательном обогащении. С Сергея взыскали уплаченные Иваном 51 тысячу рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 18 795 рублей. Кроме того, ответчик обязан компенсировать истцу расходы на госпошлину — 2 268 рублей.

