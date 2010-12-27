Бизнесмен задолжал банку "Санкт-Петербург" 380 млн рублей по кредиту

Суд обязал мужчину выплатить долг в полном объеме.

Красногвардейский районный суд удовлетворил требования по иску банка "Санкт-Петербург" к совладельцу ГК "Унисто Петросталь" и ООО "Астра" Владимиру Оксману о списании долга по кредиту. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Ответчик задолжал деньги по кредитному договору за 12 декабря 2016 года. С Владимира Оксмана и компании "Астра" взыскали долг в размере 380,7 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений еще одно решение Красногвардейского районного суда. Тогда банк "Санкт-Петербург" предъявил иск к Владимиру Оксману, Игорю Толстых, Ольге Покровской, а также ряду компаний на сумму 522 млн рублей.

Ранее мы писали, что после концерта Дженифер Лопес у СКК появился долг в несколько миллионов.

Фото: Piter.TV