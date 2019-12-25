Суд взыскал более 4 млн рублей в пользу пожилого петербуржца с залитой квартирой

Прокуратура Петроградского района Петербурга помогла пенсионеру добиться компенсации от товарищества собственников жилья. Как рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, в квартире пожилого петербуржца многократно протекала крыша, и товарищество каждый раз отказывало дедушке в ремонте кровли и жилья.
Прокурор обратился в суд с иском в защиту интересов пожилого горожанина и потребовал компенсировать вред, причиненный заливом квартиры. Судебная строительная экспертиза показала, что протечки стали следствием халатной работы товарищества. Также выяснилось, что этажом выше жилец нарушил гидроизоляционный слой при ремонте террасы.
В пользу пенсионера с управляющей компании и соседа взыскали 4,5 миллиона рублей. Прокуратура проконтролирует выплату после вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
Ранее мы рассказывали, что управляющая компания выплатит компенсацию упавшей на наледи петербурженке.
Фото: pixabay
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