Суд взыскал более 4 млн рублей в пользу пожилого петербуржца с залитой квартирой

Виновниками постоянных потопов в квартире дедушки стала халатная работа ТСЖ.

Прокуратура Петроградского района Петербурга помогла пенсионеру добиться компенсации от товарищества собственников жилья. Как рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, в квартире пожилого петербуржца многократно протекала крыша, и товарищество каждый раз отказывало дедушке в ремонте кровли и жилья.

Прокурор обратился в суд с иском в защиту интересов пожилого горожанина и потребовал компенсировать вред, причиненный заливом квартиры. Судебная строительная экспертиза показала, что протечки стали следствием халатной работы товарищества. Также выяснилось, что этажом выше жилец нарушил гидроизоляционный слой при ремонте террасы.

В пользу пенсионера с управляющей компании и соседа взыскали 4,5 миллиона рублей. Прокуратура проконтролирует выплату после вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Ранее мы рассказывали, что управляющая компания выплатит компенсацию упавшей на наледи петербурженке.

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