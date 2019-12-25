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Суд взыскал акции Башкирской содовой компании в пользу Росимущества
Сегодня, 15:28
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matveyvn

Суд взыскал акции Башкирской содовой компании в пользу Росимущества

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В собственность ведомства передано 95,7% акций предприятия.

Арбитражный суд Башкирии взыскал акции Башкирской содовой компании в пользу Росимущества. Иск Генеральной прокуратуры РФ об истребовании из чужого незаконного владения удовлетворён.

В собственность ведомства передано 95,7% акций предприятия.

Генпрокуратура подала иск в конце августа и требовала вернуть акции БСК ("Башхима", торгового дома "Башкирская химия") в собственность РФ.

Ранее эксперт рассказал о том, что продемонстрировал скандал вокруг разработки шихана Куштау.

Фото: pixabay.com

Теги: башкирия, росимущество, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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