Суд взыскал акции Башкирской содовой компании в пользу Росимущества

Арбитражный суд Башкирии взыскал акции Башкирской содовой компании в пользу Росимущества. Иск Генеральной прокуратуры РФ об истребовании из чужого незаконного владения удовлетворён.
В собственность ведомства передано 95,7% акций предприятия.
Генпрокуратура подала иск в конце августа и требовала вернуть акции БСК ("Башхима", торгового дома "Башкирская химия") в собственность РФ.
Ранее эксперт рассказал о том, что продемонстрировал скандал вокруг разработки шихана Куштау.
Фото: pixabay.com
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