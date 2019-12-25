Эксперт рассказал о том, что продемонстрировал скандал вокруг разработки шихана Куштау

Правительство и региональные власти Башкирии занимаются расследованием.

На прошлой неделе глава Башкирии заявил о том, что конфликт вокруг горы Куштау можно считать исчерпанным. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что этот скандал продемонстрировал две вещи.

Во-первых, федеральная власть умеет слышать настроения общества, отметили эксперты. Во-вторых, в управлении много людей, которые не могут просчитать на два хода вперед.

Напомним, шихан Куштау хотела начать разрабатывать "Башкирская содовая компания". Экологи и местные жители выступили против. Владимир Путин поручил проверить законность продажи пакет "БСК" в частные руки. Региональный лидер Радий Хабиров рассказал, что руководство обратилось в прокуратуру с обращением о том, что сделка по приватизации БСК была незаконной и несправедливой. В результате государство потеряло контрольную долю акций, что нанесло ущерб региону в размере более чем 10 млрд рублей.

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