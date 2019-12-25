Работодатель выплатит сотруднице 600 тыс. рублей за увольнение без ее ведома

Ответчик утверждал, что на самом деле женщина "просто числится в организации" уже 3 года.

Невский районный суд восстановил на работе сотрудницу, которая была уволена без ее ведома. На работе утверждали, что женщина сама писала заявление, но доказательства предоставить не смогли. Об этом 5-го октября рассказали в объединенной пресс-служба судов Петербурга.

Алла Ламенская подала иск к ООО "Эвент вояж". Она работала начальником отдела авиаперевозок с 2009-го года и в апреле 2021-го года на сайте госуслуг узнала о своем увольнении. До этого времени она работала дистанционно и выполняла устные распоряжения гендиректора. Женщина не получала зарплату с января 2020-го года из-за тяжелого положения компании в связи с пандемией.

Истец попросила признать суд ее увольнение незаконным, взыскать задолженность по зарплате, компенсацию за задержку зарплаты и компенсировать моральный вред.

По словам ответчика, Ламенская по факту не работала с 2014-го года на основании заявлений о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, а с 2018, без каких-либо заявлений, просто числилась в качестве сотрудника организации. В связи с этим ей не выплачивали зарплату.

Потерпевшей удалось доказать, что в феврале 2021-го года она продолжала работать: вела переписку с клиентами.

Иск был удовлетворен лишь частично. Алла Ламенская получит от работодателя более 600 тысяч рублей.

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