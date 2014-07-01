Суд не разрешил сносить особняк Салтыковой на Большой Морской

Здание является объектом культурного наследия.

Куйбышевский районный суд Петербурга запретил ООО "Северная Земельная Компания" сносить особняк Салтыковой, который находится на Большой Морской улице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Здание является объектом культурного наследия. За его судьбу переживают городские активисты, которые направили ходатайство в орган правосудия. Запрет на ликвидацию особняка будет действовать до вынесения судом решения по данному делу.

Известно, что судебное заседание назначили на 14 сентября. Группа активиста требует, чтобы судья признал нелегальным снос здания.

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Фото: Piter.tv