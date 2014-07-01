Петербургские студенты получат комнаты в доходных домах

У студентов появилась возможность быстрее добираться до университета.

В Петербурге предоставляют комнаты в доходных домах студентам и работникам высших учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

В программу включили 15 доходных домов, которые обслуживают СПб ГБУ "ГосЖилФонд". Так, в проекте участвуют иностранные студенты ИТМО. Они занимают здание на набережной реки Карповки, 22к2.

В доме находится 40 комнат, в каждой из которых могут проживать от 4 до 8 человек. На каждом этаже находятся кухни, туалеты, жильцам предоставляют постельное белье.

Программа доходных домов дает возможность организациям жилищно-коммунальной сферы и иных отраслей городского хозяйства, а также образовательным организациям высшего образования разместить работников и обучающихся для комфортного проживания. Пресс-служба Жилищного комитета

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Фото: Citywalls.ru