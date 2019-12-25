Стали известные самые востребованные специальности в колледжах Петербурга

Специальности из сферы "Образование и педагогические науки" сохраняют востребованность среди абитуриентов

В петербургских колледжах самой востребованной профессией стал "графический дизайнер". В Реставрационно-художественном колледже конкурс составил 17,2 человека на место. Об этом 17 августа рассказали в пресс-службе Смольного.

Специальности из сферы "Образование и педагогические науки" сохраняют востребованность среди абитуриентов. В Педагогический колледж №4 на специальности "преподавание в начальных классах" и "специальное дошкольное образование" конкурс составил соответственно 16 и 12,5 человека на место.

Специальности в области IT-технологий также интересуют абитуриентов. Средний конкурс на специальность "информационные системы и программирование" – 9 человек на место.

Всего будущие студенты могли выбрать обучение по 65 профессиям по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по 77 специальностям – по программам подготовки специалистов среднего звена и по 26 – по программам профессионального обучения.

Ранее мы писали, что вице-губернатор Петербурга прокомментировал отказ от Болонской системы. По словам Владимира Княгинина, количество программ специалитета возрастет.

Фото: Piter.tv