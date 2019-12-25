Трех петербуржцев приговорили к реальным срокам за кражу чугунных люков

Двух подсудимых отпустили из зала суда в связи с полным отбытием наказания.

Суд огласил приговор в отношении трех мужчин, признанных виновными в краже. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, с 6 сентября по 5 ноября 2019 года подозреваемые на автомобиле Skoda Rapid украли четыре чугунных люка у дома № 15/2 по Искровскому проспекту. Сумма ущерба составила 53 180 рублей. На улице Антонова-Овсеенко они украли еще четыре люка общей стоимостью 67 030 рублей. Подсудимые свою вину признали.

Суд приговорил Т. К лишению свободы сроком на девять месяцев в колонии-поселении, Н. в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев в колонии-поселении. Третий подсудимый приговорен к лишению свободы сроком на год в исправительной колонии строгого режима.

Т. и Н. освободили прямо в зале суда, так как с 6 ноября 2019 по 21 июля 2020 года они находились под стражей. Их отпустили в связи с полным отбытием наказания.

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Фото: Piter.TV