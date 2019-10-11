Белорус-сантехник умер в канализационном люке в Ленобласти

Из люка шел неприятный запах метана.

В среду, 22 июля, в полицию Ленобласти обратился житель города Кировск и заявил, что в канализационном люке на глубине 6-8 метров лежит без движения сантехник. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили труп мужчины. В куртке погибшего лежал паспорт на имя 39-летнего гражданина республики Беларусь.

Установлено, что мужчина работал сантехником и приехал по вызову проверить канализационный люк. Из люка, в котором обнаружили тело, шел неприятный запах метана.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства гибели сантехника.

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Фото: Piter.TV