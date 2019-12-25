В Ленобласти умерла пенсионерка после конфликта с прохожей на улице

Днем 22 июля в больнице Гатчинского района Ленобласти умерла 69-летняя женщина, которая накануне вступила в конфликт с прохожей на улице. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 21 июля около 16:00 в поселке Елизаветино. Пенсионерка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с 52-летней прохожей на улице. В ходе ссоры женщина толкнула потерпевшую, та упала и ударилась головой об асфальт.
У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Врачи не смогли спасти ей жизнь.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.
Ранее мы писали, что в Гатчине молодая женщина зарезала сожителя своей матери.
Фото: Piter.TV
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