В Гатчине молодая женщина зарезала сожителя своей матери

Подозреваемая схватилась за нож во время внезапно возникшей ссоры.

Вечером 22 июля в полицию Ленобласти поступило сообщение от 48-летней женщины. Она рассказала, что в своей квартире в Гатчине нашла труп сожителя с ножевым ранением. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении преступления задержали 30-летнюю дочь заявительницы. Около 20:00 во время внезапно возникшей ссоры она схватила нож и ударила сожителя своей матери. Рана оказалась смертельной.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы писали, что в Колпино мужчина порезал сожительницу ножом и пытался совершить самоубийство.

Фото: Piter.TV