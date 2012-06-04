Суд вынес приговор создателю канала "Синий кит"

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор создателю канала "Синий кит" Илье Погиблову. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на решение суда.
Суд признал Погиблова виновным по делу за склонение к суициду несовершеннолетних через канал. По версии следствия, обвиняемый подталкивал людей к сведению счетов в жизнью. Его осудили по трем статьям. Погиблов признал свою вину. По решению суда он получил девять лет строго режима.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае вынесли приговор за ложные сообщения о терроризме.
Видео: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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